8 maggio 2018- 13:29 Sanità: Musumeci, non esistono ricette miracolose contro aggressioni

Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Purtroppo il fenomeno delle aggressioni nelle strutture sanitarie è diffuso in tutta Italia. Non esistono ricette miracolose. Abbiamo tentato all'Ospedale Civico di creare una struttura che sia ampia e capiente, con una migliore organizzazione interna e con una maggiore vigilanza". Lo ha detto il Governatore Nello Musumeci inaugurando il nuovo Pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo. "Devo ringraziare il direttore generale Giovanni Migliore per avervi dedicato passione e tempo", dice. "Vediamo quali risultati avremo - dice - ma quello della sicurezza nei pronto soccorso è anche un problema culturale". E conclude: "Facciamo questo esperimento a Palermo e se funziona lo esporteremo anche nelle altre strutture sanitarie della Sicilia particolarmente affollate".