SANITà: NASCE REGISTRO SCLEROSI MULTIPLA IN SICILIA, LORENZIN LUNEDì A MESSINA

13 maggio 2017- 18:59

Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Sarà il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a sancire lunedì prossimo a Messina la nascita del Registro regionale per la sclerosi multipla. Raccoglierà i dati di tutti i pazienti affetti da sclerosi multipla seguiti nei diversi centri con finalità epidemiologiche, di sanità pubblica e di ricerca volta a migliorare le conoscenze sulle cause e sui trattamenti della malattia. Il registro sarà firmato lunedì dall’assessore regionale alla Salute, Baldo Gucciardi, e dal presidente nazionale della Fism (Federazione italiana sclerosi multipla), Mario Alberto Battaglia. In Italia le persone affette da sclerosi multipla sono oltre 113mila, di cui oltre 9mila in Sicilia. I dati del registro saranno utili a promuovere l’equità di accesso alle cure, confrontando le pratiche assistenziali dei diversi centri, e per valutare politiche assistenziali di carattere nazionale e locale.Lunedì il ministro Lorenzin arriverà alle 11.45 all’ospedale Piemonte per la visita al pronto soccorso, Obi e reparto di Stroke Unit e l’inaugurazione del nuovo reparto per la riabilitazione cardiovascolare. Il ministro e l'assessore Gucciardi incontreranno i giornalisti alle 13. Alle 14.15, al Neurolesi Casazza, il ministro inaugurerà il nuovo reparto 'Disordini del Movimento e Malattia di Parkinson' e il nuovo reparto 'Sclerosi Multipla' con Domotica-Robotica.