16 luglio 2018- 15:48 Sanità: nata a Padova Teen Zone per pazienti oncoematologia pediatrica (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - L’obbiettivo è duplice: esaudire da un lato il forte bisogno dei giovani, in una fascia d’età particolarmente delicata, di relazionarsi con i coetanei, dall’altro fornire ai medici uno spazio per la ricerca ed il supporto ai ragazzi.Iniziata nel settembre del 2017, conta un’area di 400 mq a misura di adolescente con ogni comfort: un’area cinema e musica , uno spazio svago con play station e giochi, un grande acquario e un’area ristoro. Il primo piano invece è stato diviso in 5 spazi a disposizione dei medici, con un centro ricerca clinica, una sala riunione ed uno studio destinato ai colloqui dei ragazzi con gli psicologi.I costi dell’opera sono stati di 350.000 euro per la struttura e di 150.000 per arredo, ambulatorio, studi medici, materiale informatico. La Teen zone è stata realizzata con il sostegno di privati e aziende del territorio (Acciaiere Venete, Credit Agricole, Daikin, Centro Commerciale Ipercity, Fondazione Umberto Veronesi).