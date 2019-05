29 maggio 2019- 19:52 Sanità: Nesci, 'Scaffidi non è mio collaboratore, da Pd polemica sul nulla'

Roma, 29 mag. (AdnKronos) - “Il Pd, tramite la deputata Enza Bruno Bossio, ha scatenato una polemica del tutto strumentale mentre l’Aula è impegnata nell’approvazione di un provvedimento importante per la sanità calabrese. Gianluigi Scaffidi è stato proposto dai commissari alla Sanità quale commissario dell’Asp di Vibo Valentia, non è un mio collaboratore ma un professionista impegnato da anni per le azioni di denunce relative alla sanità calabrese. Si tratta quindi di una bagarre fondata sul nulla che danneggia i cittadini calabresi”. Lo afferma, in una nota, la deputata M5S Dalila Nesci, componente della commissione Sanità.“Come ha spiegato la ministra Grillo - aggiunge - sulle nomine l’intesa dovrà essere raggiunta tra i Commissari e il presidente di regione del Pd, solo successivamente interverrà il Governo che motiverà le proprie scelte. L’obiettivo è individuare figure con profili di assoluta competenza e di esperienza, in una fase, peraltro, in cui alla Sanità calabrese servono misure straordinarie. È evidente quindi che non ci sarà mai alcuna nomina in conflitto di interessi. La verità – conclude Nesci – è che in questa vicenda è stato utilizzato un mero pretesto per il timore che stavolta possano saltare logiche e rapporti di potere che hanno portato il Servizio sanitario della Calabria nello stato in cui si trova”.