SANITà: NUOVA SEZIONE DIAGNOSTICA ZOOPROFILATTICO VENEZIE (2)

5 giugno 2017- 19:07

(AdnKronos) - (Adnkronos) - La nuova sezione veronese dello Zooprofilattico ospiterà principalmente laboratori di diagnostica e di ricerca, uffici, aule didattiche, nonchè uno stabulario e la sezione di necroscopia veterinaria.Sorgerà nell’area interessata all’emergenza Pfas, che vede impegnati tecnici e ricercatori dell’Istituto nel monitoraggio dei possibili effetti sulle derrate, sugli allevamenti e sull’uomo. “Anche in questa emergenza, la Regione, grazie alla collaborazione di istituti scientifici come lo Zooprofilattico, ha dato prova di grande tempismo, serietà e operatività per monitorare e prevenire i rischi di inquinamento – ha ricordato il presidente del Veneto – Non appena avuta evidenza dell’inquinamento ambientale delle acque e della possibile contaminazione delle colture agricole e degli allevamenti, la Regione Veneto è intervenuta coinvolgendo tutte le autorità sanitarie e di vigilanza interessate, compreso l’istituto Zooprofilattico, e investendo nella sicurezza degli acquedotti". “Nessuna regione o istituzione in Italia si è preoccupata per questa emergenza come il Veneto”, ha concluso il governatore del Veneto, rendendo merito, per la parte di competenza della sanità animale e della sicurezza agroalimentare, ai centri e ai ricercatori dell’Istituto delle Tre Venezie.