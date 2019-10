30 ottobre 2019- 11:52 Sanità: nuovo ospedale Padova, sottoscritto accordo di programma

Venezia, 30 ott. (Adnkronos) - In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale del 29 ennaio 2019, presso la Direzione Pianificazione Territoriale regionale è stata sottoscritta la proposta di Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute–Ospedale Policlinico di Padova tra la Regione del Veneto, l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Università di Padova, il Comune di Padova e la Provincia di Padova.Ne dà notizia il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, dicendosi “molto soddisfatto, perché un altro tassello fondamentale per il futuro della sanità non solo veneta è andato al suo posto. Il Policlinico Internazionale del Veneto e di Padova è sempre più realtà”.Questa sottoscrizione è infatti il passo fondamentale che porterà a conformare urbanisticamente le aree necessarie alla realizzazione del nuovo Polo della Salute di Padova, articolato in due distinti presidi sanitari complementari e di pari dignità dimensionale, e consentirà la rigenerazione e riqualificazione del polo storico di via Giustiniani e la realizzazione di un nuovo presidio collocato nell’area di Padova Est – San Lazzaro, secondo le più moderne ed innovative tecnologie in ambito sanitario. “Una casa, dalla più piccola alla più grande come quest’opera – aggiunge Zaia – va costruita partendo da fondamenta solide. L’Accordo in questione ne è una parte fondamentale. Dà solidità all’intero progetto, prospettive certe, le linee da seguire per realizzare una delle più importanti opere strutturali sanitarie d’Europa”.