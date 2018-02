SANITà: OK GIUNTA VENETA A PROGRAMMA ACQUISTI CENTRALIZZATI AZIENDA ZERO 2018- 2019

1 febbraio 2018- 11:56

Venezia, 1 feb. (AdnKronos) - Nel biennio 2016-2017, la Regione del Veneto ha aggiudicato gare d’appalto in sanità con il sistema degli acquisti centralizzati per un totale di circa 4 miliardi 300 milioni con un risparmio pari a circa 180 milioni di euro rispetto al precedente sistema di acquisti “spacchettato” in più gare locali. La cifra è contenuta nella delibera, approvata dalla Giunta regionale, con la quale si fa il punto sull’andamento della strategia di acquisti centralizzati realizzata nel settore sanitario per raggiungere il miglior rapporto qualità-prezzo, e si approva il Programma di gare centralizzate per gli anni 2018 e 2019, che sarà realizzato dalla nuova struttura amministrativa dell’Azienda Zero, nata con l’ultima riforma della sanità veneta.“180 milioni risparmiati sugli acquisti senza cedere di un millimetro sulla qualità – dice il Presidente della Regione Luca Zaia – è un risultato strepitoso che, tanto per capirne la dimensione, equivale ad aver tenuto botta a un anno di tagli del Fondo Sanitario piovuti da Roma. Non è un miracolo, è una scelta coraggiosa partita da lontano che, se fosse attuata in tutto il Paese in abbinata alla rigorosa applicazione dei costi standard come si fa in Veneto, potrebbe sanare tanti profondi rossi che alla fine danno al Governo nazionale il destro per tagliare indiscriminatamente anche dove, come dimostra questa partita giocata dal Veneto, non ci sarebbe alcun motivo di farlo. C’è ancora molto lavoro da fare e nel prossimo biennio – aggiunge il Governatore – si proseguirà su questa strada, ben sapendo che il mercato si sta adeguando alla nuova situazione imposta dagli acquisti centralizzati”.