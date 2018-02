SANITà: OK GIUNTA VENETA A PROGRAMMA ACQUISTI CENTRALIZZATI AZIENDA ZERO 2018- 2019 (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Tra alcune delle gare più significative aggiudicate nel 2016-2017, o in corso di aggiudicazione, la parte del leone la fanno i farmaci, per i quali sono stati spesi oltre 3 miliardi; l’acquisto dei vaccini offerti alla popolazione ha impegnato risorse per 99 milioni, più 25 milioni 930 mila per l’antinfluenzale; 69 milioni sono il costo per le protesi d’anca e 43 milioni per quelle di ginocchio; 74 milioni per i defibrillatori e 52 milioni per i pacemakers; 13 milioni 127 mila euro sono stati investiti per l’acquisto di ecografi; 25 milioni 157 mila euro per le protesi vascolari ed endovascolari e 79 milioni per le valvole cardiache; 41 milioni per Tac e Risonanze magnetiche; ma tra le varie voci si trovano anche 8 milioni 205 mila euro per suturatrici e clips, 13 milioni 087 mila euro per materiali dedicati alla chirurgia minivasiva, 22 milioni per sistemi antidecubito.Nel biennio 2018-2019 andranno a scadenza, e dovranno essere rinnovate, gare per 874 milioni derivanti dal biennio precedente, mentre verranno attivate 46 nuove procedure, per un importo ingente. Serviranno per acquistare, tra gli altri, svariati sistemi diagnostici; farmaci, molti dei quali di nuova generazione; sistemi diagnostici per il papilloma virus; sistemi, sacche e materiali vari per i centri trasfusionali; materiali per raccolta e conservazione di cellule staminali e cute; autoambulanze; radiofarmaci; farmaci chemioterapici; dispositivi per radiologia interventistica, robot Da Vinci, laser chirurgici.Per l’espletamento di tutta la programmazione, sono istituiti numerosi gruppi tecnici, ai quali partecipano medici e altre professionalità necessarie messe a disposizione dalle Ullss e dalle Aziende Ospedaliere.