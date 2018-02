SANITà: OPERATA DI TUMORE MA COSCIENTE, MEDICI PARLAVANO CON LEI DURANTE INTERVENTO

2 febbraio 2018- 15:36

Venezia, 2 feb. (AdnKronos) - Un intervento chirurgico tradizionale a “cielo aperto” sull’addome per procedere all’asportazione di organi con patologia tumorale: la paziente è in sedazione cosciente, è sveglia, e i medici parlano con lei.Per la prima volta le equipe di due unità operative, anestesia e urologia dall’ospedale di Portogruaro, tenuto conto delle caratteristiche cliniche e delle necessità di sottoporre una paziente a un impegnativo intervento chirurgico per asportazione di patologia tumorale che aveva coinvolto più organi, hanno modificato la consueta tecnica chirurgica e anestesiologica portando in sala operatoria una signora con la sola sedazione cosciente."In presenza di interventi importanti, che hanno grosse ripercussioni sull’organismo del paziente, si esegue di prassi la sedazione generale – osserva direttore dell’anestesia, il dottor Fabio Toffoletto – tuttavia in questo caso l’abbiamo cambiata per effettuare un’anestesia regionale perché produce benefici non trascurabili, riscontrati sul paziente già all’uscita dalla sala operatoria".