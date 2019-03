4 marzo 2019- 13:16 Sanità: Palermo, ministro Grillo in visita all’Ismett

Palermo, 4 mar. (Adnkronos) - Il ministro della Salute, Giulia Grillo, è appena arrivata all’Ismett di Palermo. Nel centro di eccellenza visiterà i reparti di Terapia intensiva e Cardiochirurgia. Ad accompagnarla nella sua tappa palermitana, tra gli altri, il deputato del MoVimento 5 Stelle, Giorgio Trizzino, e la parlamentare pentastellata all’Assemblea regionale siciliana, Roberta Schillaci. Non è presente, invece, l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Prima della tappa all’Ismett il ministro si è recato all’Ospedale dei Bambini per una visita in alcuni reparti.