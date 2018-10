15 ottobre 2018- 13:46 Sanità: Pfizer e H-Farm alla ricerca di startup per la salute del futuro (2)

(AdnKronos) - Si tratta di: Fibricheck, un’app che monitora il ritmo cardiaco per identificare precocemente irregolarità e disturbi. Non un software qualunque, ma un programma validato clinicamente e pensato per essere prescritto dai medici come un normale esame diagnostico; Farmosa, una soluzione integrata che consente di gestire la terapia ospedaliera riducendo il rischio di errore e garantendo al paziente il trattamento corretto; Carepy, un’app che semplifica la gestione della terapia mettendo in contatto farmacista, medico curante, pazienti e familiari per migliorare l’aderenza alle terapie e facilitare l’approvvigionamento di medicinali.“Questo primo risultato ci conferma che H-Farm è il partner ideale nell’ambito del nostro percorso di Digital Transformation. Un percorso oggi essenziale per rispondere all’emergere di nuove esigenze sociali - afferma Massimo Visentin, Presidente e Amministratore Delegato di Pfizer Italia - La domanda crescente di salute da un lato e le problematiche legate alla riduzione delle risorse, all’invecchiamento della popolazione e alle cronicità, dall’altro, esigono risposte concrete e obiettivi comuni. Nel nostro caso, significa mettere il paziente al centro e migliorare la qualità dei servizi forniti”. “Con Pfizer Italia c’è stata fin da subito comunione di intenti e metodo di lavoro, il coinvolgimento del team dell’azienda è una componente fondamentale per la buona riuscita dei progetti di innovazione per renderli efficaci e in grado di dare delle soluzioni concrete. Con Pfizer c’è stata da subito sintonia e abbiamo lavorato in modo fluido insieme alle startup che hanno dimostrato disponibilità e grande professionalità.” commenta Timothy O’Connell Open Innovation Director.