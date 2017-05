SANITà: POTENZIATO SERVIZIO ELISOCCORSO IN SICILIA, IN ARRIVO NUOVI MEZZI

30 maggio 2017- 13:41

Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Potenziato il servizio di elisoccorso in Sicilia. A partire dall'1 giugno nella base di Pantelleria (Trapani) con operatività diurna e dal 15 giugno in quella di Messina con operatività diurna e notturna, infatti, entreranno in servizio due nuovi elicotteri 'AW169' che sostituiranno quelli esistenti. Babcock Italia, azienda leader nei servizi di elisoccorso ed emergenza aerea con oltre 50 basi operative su tutto il territorio nazionale e oltre 46.000 missioni svolte nel 2016, dunque, potenzia la flotta a disposizione della Regione siciliana, dove opera il servizio di elisoccorso nelle basi di Palermo, Catania, Lampedusa, Pantelleria, Messina e Caltanissetta. Si tratta di un mezzo di nuova concezione progettato da Leonardo Helicopters e dotato di avionica di ultima generazione, elevate prestazioni e ampia capacità operativa.I due nuovi elicotteri, recentemente entrati a far parte della flotta di Babcock Italia - uno dei quali già impiegato in occasione del G7 di Taormina - vanno a potenziare ulteriormente le operazioni e le tecnologie messe a disposizione della Regione per lo svolgimento di un servizio di vitale importanza per il territorio e per i cittadini. Ogni anno vengono svolte nella Regione siciliana in media 2600 missioni di elisoccorso, il 40 per cento per interventi primari e il 60 per cento per interventi secondari (trasferimenti urgenti fra presidi ospedalieri). Nel 2016 sono stati effettuati in tutto 2166 voli diurni e 608 voli notturni, per un totale di 3348,28 ore di volo.