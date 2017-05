SANITà: POTENZIATO SERVIZIO ELISOCCORSO IN SICILIA, IN ARRIVO NUOVI MEZZI (2)

30 maggio 2017- 13:41

(AdnKronos) - Dal 2013 è inoltre attivo in Sicilia il trasporto neonatale, grazie all’utilizzo delle termoculle in dotazione agli elicotteri di Babcock, identiche a quelle utilizzate per la rete Sten (servizio trasporto emergenza neonatale). L'elicottero con base a Palermo è inoltre l'unico in Italia abilitato al trasporto in Ecmo (ossigenazione extracorporea a membrana). "I due nuovi elicotteri - ha commentato l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Baldo Gucciardi – sono la prova dello sforzo dell’assessorato per potenziare nel territorio il servizio strategico e fondamentale di emergenza-urgenza da garantire ai siciliani"."La Sicilia, per le caratteristiche orografiche del territorio e la presenza di isole di grandi dimensioni - ha aggiunto il Ceo di Babcock Italia, Andrea Stolfa -, è una regione che ci vede particolarmente impegnati nel rispondere alla domanda di soccorso con elicottero in tempi sempre più rapidi e con prestazioni sempre più elevate. In quest’ottica, l’utilizzo di nuove tecnologie e la spinta all’innovazione abbinata all’addestramento continuo dei nostri equipaggi e al miglioramento della sicurezza e della qualità delle nostre operazioni ci permettono di garantire ai nostri clienti un elevato livello di servizio".