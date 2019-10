17 ottobre 2019- 15:02 Sanità: Regioni designano Dg veneto Mantoan presidente Aifa

Venezia, 17 ott. (Adnkronos) - Con l’indicazione in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, e la successiva ratifica in Conferenza Stato-Regioni, il Direttore Generale della Sanità della Regione Veneto, Domenico Mantoan, è stato designato Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco – Aifa. La nomina formale avverrà da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.Mantoan, che resterà alla guida della sanità veneta fino al termine della legislatura, e maturerà in primavera i requisiti per la pensione, è stato scelto sul piano tecnico, alla luce della professionalità e della competenza dimostrate fin qui nel suo lavoro, e per la consistenza del curriculum.La designazione alla guida all’Aifa costituisce un riconoscimento per l’attività svolta in molti anni da Mantoan in vari ambiti della sanità del Veneto e a tutti i Tavoli nazionali, nonché un attestato per la gestione virtuosa dell’intero settore da parte della Regione.