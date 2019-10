16 ottobre 2019- 14:48 Sanità: risonanza senza radiazioni, al 'Paolo Borsellino' di Marsala arriva la Whole Body

Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Una risonanza senza radiazioni ionizzanti. Arriva al 'Paolo Borsellino' di Marsala (Trapani) la risonanza magnetica Whole Body. Il reparto di Radiologia dell’ospedale - prima struttura pubblica in provincia di Trapani ad effettuare questo tipo di esame - è stato dotato della tecnica innovativa che consente di studiare l'intero corpo senza radiazioni ionizzanti, offrendo informazioni sia morfologiche che funzionali, attraverso sequenze che sfruttano la diffusione molecolare dell'acqua e ricostruzioni multiplanari dell'intero corpo. "La RM Whole Body – spiega il direttore dell'Unità operativa di Radiologia Rosario Urso - trova indicazione nella stadiazione e nel follow up nei pazienti affetti da malattia linfoproliferativa e da alcuni tumori solidi, da quelli della mammella alla prostata. E' utilizzabile quando le indagini convenzionali non siano state conclusive e per le pazienti gravide che non possono essere studiate con altre tecnologie che fanno uso di radiazioni ionizzanti". L’esame dura circa 40-50 minuti e si può eseguire sia con mezzo di contrasto che senza.