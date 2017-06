SANITà: SALVINI, RESPONSABILI FORMICHE NEL LETTO VANNO LICENZIATI

13 giugno 2017- 11:06

Milano, 13 giu. (AdnKronos) - "Chi ha lasciato i pazienti in mezzo alle formiche a Napoli spero venga licenziato in tronco". Così Mattero Salvini, leader del Carroccio, intervenendo su Radio Padania, in relazione a quanto accaduto nel reparto di Medicina generale dell'ospedale San Paolo di Napoli. Per Salvini "chi specula sulla pelle dei malati" deve "stare in galera per un bel po'".