7 gennaio 2019- 17:58 Sanità: Sileri (M5S), nomine Css saranno meritocratiche

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - "Sono certo che il ministro della Salute Giulia Grillo sceglierà i componenti del Consiglio Superiore di Sanità con gli unici criteri che ci stanno a cuore: meritocrazia e onestà, in tutte le forme, rispettando la libertà di espressione e puntando solo sulle competenze scientifiche per individuare i profili che servono per risolvere tutte le problematiche della sanità italiana". Così, in una nota, il senatore del Movimento 5 Stelle, Pierpaolo Sileri, presidente della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama. "Sarebbe grave se ci fossero persone con conflitti d'interesse o reati a proprio carico, per esempio contro la Pubblica Amministrazione. Ecco, da questo dobbiamo assolutamente tutelarci", conclude.