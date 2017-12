SANITà: SINDACO PADOVA, PER NUOVO OSPEDALE PRIORITà SI CHIAMA NUOVO GIUSTINIANEO

4 dicembre 2017- 17:44

Padova, 4 dic. (AdnKronos) - "Ribadisco che per noi, dentro la cornice del Doppio Polo, la priorità si chiama Nuovo Giustinianeo. Da questo momento in poi, l’unica cosa che conta è la concretezza e il fattore tempo. Agli incontri con il Direttore Generale, al di là dei dettagli che valuteremo tutti, vado con queste due urgenze decisive. Su questi binari sono certo di trovare un accordo giusto come ci chiedono a gran voce i padovani" Lo sottolinea, oggi, il sindaco di Padova, Sergio Giordani sul nuovo Polo Ospedaliero. "Concretezza non vuol dire solo risorse, che devono essere subito individuate e vincolate nella loro interezza, ma cronoprogramma sicuro e rapido. Se è vero, come è vero, che le condizioni nell’attuale Policlinico sono insostenibili anzitutto per malati e medici, se tutti siamo concordi che dove oggi c’è una struttura obsoleta deve sorgere il Nuovo Ospedale dei padovani, radicalmente ripensato e rigenerato con le aree urbane circostanti, allora bisogna fare presto", spiega. "Fermo restando che entro il 2018 dovranno iniziare i lavori della Nuova Pediatria, la prima pietra, magari del nuovo blocco delle emergenze e del Pronto Soccorso connesso, dovrà essere posta entro il 2019. Se tutti remiamo nella stessa direzione, si può fare, ed è per noi una garanzia davvero importante", conclude.