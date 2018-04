21 aprile 2018- 19:31 Sanità: sindaco Palermo, sicurezza diritto imprescindibile

Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - "Nel corso dell'incontro che si è tenuto ieri in Prefettura e che ha visto anche la partecipazione dell'assessore regionale, abbiamo individuato nella 'sicurezza' un diritto imprescindibile, diritto dei cittadini alla salute, diritto dei lavoratori a operare senza rischi e diritto a una diversa organizzazione del sistema. Sono state individuate delle linee guida volte a evitare l'incivile lunga attesa dei familiari in un meccanismo di grande confusione che crea tensioni. Occorre che funzioni meglio la medicina sul territorio perché troppi vanno al pronto soccorso senza che ve ne sia una reale esigenza". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che oggi ha partecipato al sit-in contro la violenza sui camici bianchi, organizzato dall'Ordine dei medici della Provincia di Palermo, in piazza Castelnuovo. La manifestazione arriva dopo i numerosissimi casi di violenza subita da molti professionisti della sanità in ambito ospedaliero e territoriale.