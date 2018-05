8 maggio 2018- 13:06 Sanità: sindaco Palermo, spesso Pronto soccorso diventa imbuto

Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Il Pronto soccorso è un canale di collegamento fra il territorio e le strutture ospedaliere per la gestione delle emergenze. Purtroppo questo canale diventa spesso un imbuto, con un sovraccarico di presenze, frutto a volte di carenza di strutture sul territorio o a volte di disinformazione e abuso da parte dell'utenza. Il tutto genera spesso tensioni di cui a fare le spese sono tanto i pazienti, quanto gli operatori della Sanità, ingiustamente additati quali responsabili di una situazione che ha, invece, ragioni di tipo strutturale". Così, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando intervenendo oggi all'inaugurazione del nuovo Pronto scorroso dell'ospedale Civico di Palermo. "Questo nuovo edificio raccoglie l'invito che è venuto appunto dagli operatori sanitari e fatto proprio dal Comune e dall’Anci, perché finalmente si abbia rispetto per coloro che in questa struttura vengono per essere ricoverati o per accompagnare i propri cari e, allo stesso tempo, permetta al personale sanitario di operare in condizioni di sicurezza e serenità".