SANITà: SINDACO VERONA, INNOVABIOMED PUNTO DI RIFERIMENTO NAZIONALE PER SETTORE

23 gennaio 2018- 16:27

Verona, 23 gen. (AdnKronos) - “Un evento prestigioso, realizzato per la prima volta nella nostra città, che si pone come punto di riferimento nazionale per il ramo biomedicale e come luogo di confronto per gli operatori del settore”. Lo ha sottolineato il Sindaco di Verona, Federico Sboarina intervenuto questa mattina, in fiera, all’inaugurazione della prima edizione di Innovabiomed, evento dedicato all’innovazione del settore biomedicale.Durante il discorso di apertura dell’evento, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza del progresso della biotecnologia connessa al ramo della medicina. “Si tratta di una iniziativa dalla grande valenza sociale – ha concluso il Sindaco – per questo ringrazio tutti i professionisti e gli operatori del settore, le numerose start-up presenti e quanti hanno voluto che queste due giornate si tenessero a Verona, creando così un’occasione per parlare di ricerca e innovazione finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini”.La due giorni è organizzata da Veronafiere, con il patrocinio di Regione Veneto, Comune di Verona, Provincia, Università di Verona e di Padova, Assobiomedica e Distretto Biomedicale Mirandolese.