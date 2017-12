SANITà: STOP AD ATTESE CON 'SMARTURNO', A PALERMO IL TICKET SI RITIRA A CASA (2)

13 dicembre 2017- 15:08

(AdnKronos) - L’utente per usufruire dello SmarTurno, dopo avere scaricato l’applicazione Solariq, dovrà attivare sul proprio smartphone il Gps e la notifica di messaggi. Sarà in funzione in contemporanea con gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei servizi nei Poliambulatori. Ogni utente potrà prenotare un numero massimo di 3 ticket. Altro vincolo è rappresentato dalla distanza: sarà attivo se l’assistito si trova entro un raggio di 150 chilometri dal presidio dove vorrà recarsi. "Lo SmarTurno calcola, infatti, il percorso ed il tempo necessario per arrivare in orario – ha spiegato Candela – in base alla distanza, notifica il momento in cui è necessario spostarsi per recarsi al Poliambulatorio. Non appena l’utente avrà raggiunto la sala d’attesa e vedrà nei monitor il proprio numero di accesso, basterà mostrare all’operatore allo sportello il ticket con il numero scaricato nello smartphone. Il servizio è attivo per CUP e pagamento ticket, ma a breve verrà esteso anche per la richiesta di presidi ed ausili, esenzione ticket ed anagrafe assistiti".