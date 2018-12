5 dicembre 2018- 12:03 Sanità: Unipd, arriva terapia per curare infiammazioni dovute alla celiachia

Padova, 5 dic. (AdnKronos) - La celiachia è una malattia permanente dovuta a una reazione autoimmune in seguito all’assunzione dietetica di glutine, la componente proteica delle farine di frumento, ma anche di orzo e segale, in soggetti geneticamente predisposti. Il glutine è a sua volta costituito da gliadine e dai loro frammenti che sono in grado di causare una potente infiammazione che danneggia il rivestimento (cellule epiteliali) dell’intestino di individui celiaci."La nostra ricerca – spiega il dott. Giorgio Cozza del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova - ha evidenziato come il più importante di tali frammenti (P31-43) sia in grado di legarsi ad una proteina, il canale del cloro CFTR, inibendone l'attività e causando, attraverso l'attivazione dell'enzima Transglutaminasi 2, il tipico stress epiteliale che si riscontra nella celiachia".