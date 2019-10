25 ottobre 2019- 12:20 Sanità: Unive e Cro, chemioterapia, si misura 'in diretta' efficacia di due farmaci (2)

(Adnkronos) - L’operatore sanitario potrà così misurare nel giro di pochi minuti il livello dei farmaci circolante nel sangue in modo semplice direttamente nella stanza del paziente. Oggi, viceversa, queste analisi devono essere svolte in laboratorio da personale specializzato, richiedono strumentazione complessa, costosa e tempi relativamente lunghi per ottenere la risposta sull’efficacia del farmaco.“La risposta individuale ad un farmaco dipende da tante variabili - spiega Salvatore Daniele, professore di Chimica analitica al Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi di Ca’ Foscari - per questo abbiamo studiato un metodo per verificare in tempo reale che la disponibilità rientri realmente nei livelli previsti dalla terapia e, nel caso si discosti, modificare il dosaggio. Così il trattamento può essere definito paziente per paziente in base alla reazione dell’organismo”.Il professor Daniele ha guidato un team composto da Gregorio Bonazza, neodottore di ricerca in Chimica che ha svolto la sua tesi di dottorato sulle tematiche dei brevetti, e Federico Polo, oggi ricercatore a Ca’ Foscari dopo un’esperienza triennale al CRO di Aviano. Per trasformare l’invenzione in uno strumento a disposizione delle strutture sanitarie è ora necessario l’intervento di un partner industriale in grado di promuovere lo sviluppo tecnico del dispositivo.