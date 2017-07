SANITà: VENEZIA, DA ULSS 3 RIPARTE 'VACANZE SICURE'

Venezia, 5 lug. (AdnKronos) - Riparte “Vacanze Sicure” a Chioggia-Sottomarina-Isola Verde con una novità: un ambulatorio infermieristico messo a disposizione gratuitamente della Ulss 3 dalla associazione ASCOT (Associazione Commercio Operatori del Turismo), che rappresenta nel territorio clodiense circa una settantina di operatori balneari. Si tratta di un edificio di nuova costruzione, ubicato in prossimità dei bagni che costeggiano la ex colonia Turati dove, solo la domenica, si concentrano circa 8000 turisti.Sono ormai più di una decina di anni che, quando alle porte fa la sua comparsa l’estate, si attiva - grazie al contributo regionale - il progetto “Vacanze Sicure”, con cui aumenta l’attenzione alle emergenze-urgenze sul litorale, ma anche alle necessità sanitarie “quotidiane” di chi decide di trascorrere le ferie nei bagni di Sottomarina e isola Verde grazie al potenziamento di alcuni servizi dell’Ospedale. Un territorio, quello clodiense, che conta circa 60mila abitanti e che nel periodo estivo arriva a crescere anche fino a 300mila unità con i turisti. “Ogni estate – ha spiegato il direttore generale della Ulss 3 Giuseppe Dal Ben – mettiamo in campo importanti forze per garantire vacanze sicure ai cittadini che scelgono Chioggia e Sottomarina, ma anche Isola Verde, come meta delle proprie ferie. E queste forze sono rappresentate sia da più personale (quasi una ventina tra medici, infermieri e oss), reclutato proprio per questo progetto, servizi potenziati ma anche nuovi, e da mezzi (due quad, una motomedica, una postazione ambulanza attiva a Isola Verde)".