SANITà: VENEZIA, DA ULSS 3 RIPARTE 'VACANZE SICURE' (2)

5 luglio 2017- 13:07

(AdnKronos) - (Adnkronos) - E sottolinea "In spiaggia vengono attivati tre ambulatori infermieristici: da quest’anno, in zona ex colonia Turati, la novità. Invece di utilizzare un mezzo mobile, i nostri operatori potranno usufruire di un punto di primo soccorso fatto di mattoni, e questo grazie all’attenzione che gli operatori balneari del territorio, in questo caso di ASCOT, associazione presieduta da Giorgio Bellemo, stanno dando al tema dell’accoglienza che, non riguarda solamente l’aspetto ludico, di intrattenimento del turista, ma anche quello dell’assistenza e della cura quando c’è una emergenza”. “Un punto di soccorso in spiaggia – ha aggiunto il Dg Dal Ben - infonde un senso di sicurezza in chi la sceglie come meta di relax e vacanza, e diventa utile nella pratica quando ce n’è bisogno: ad esempio se un bambino si fa male, se c’è bisogno di una medicazione, se una persona sta male e deve essere trasportata in Ospedale: l’ambulatorio infermieristico diventa un riferimento facile per il mezzo di soccorso (ambulanza, auto medica, moto medica, quad con barella)”.