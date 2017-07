SANITà: VENEZIA, DA ULSS 3 RIPARTE 'VACANZE SICURE' (3)

5 luglio 2017- 13:07

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il progetto Vacanze Sicure – ha ricordato il primario di Pronto Soccorso Andrea Tiozzo – viene fatto conoscere al turista grazie ad una app per smartphone che si scarica gratuitamente (“Vacanze Sicure” negli store di iOS e Android) permettendo al turista, grazie alla comunicazione che avviene nella sua lingua, di trovare facilmente l’Ospedale, sapere dove si trova una farmacia aperta, avere risposte in ambito pediatrico e anche veterinario. Potrà pure facilmente prenotare una visita per l’ambulatorio di Medicina Turistica o scaricare gli esiti degli esami effettuati presso il Laboratorio Analisi. Una sorta di mappa virtuale che aiuta il cittadino in vacanza ad orientarsi all’interno dell’Ospedale e ad accedere ai servizi sanitari in maniera semplice ed appropriata”.Come negli anni precedenti, è attivo un numero verde unico (800186010) per l’assistenza sanitaria al turista. Va anche segnalato il servizio di interpretariato e traduzione telefonica multilingue, ufficiale e continuativo 24 ore su 24: l’obiettivo è quello di assicurare un intervento sanitario corretto, immediato, eliminando le barriere linguistiche e culturali, dedicato non solo all’Area di Urgenza ed Emergenza (Pronto Soccorso, Rianimazione, Cardiologia, Sale Operatorie, Sala Parto, Dialisi), ma anche all’Area Amministrativa (CUP, Cassa) e al Distretto (sportelli, Consultorio, etc.).