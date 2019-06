6 giugno 2019- 17:02 Sanità: Venezia, il San Camillo del Lido è stato venduto

Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - Fondazione Opera San Camillo, Congregazione delle Mantellate Serve di Maria e Codess Cooperativa Sociale annunciano di aver finalizzato le trattative preliminari per la cessione del complesso San Camillo del Lido di Venezia e, di conseguenza, di aver avviato le consultazioni sindacali come previsto dalla normativa vigente nonché le procedure per il trasferimento delle autorizzazioni e degli accreditamenti presso gli organi regionali competenti.Le parti confermano che, nel passaggio di proprietà, verranno tutelati il personale e l’occupazione con l’obiettivo di salvaguardare e potenziare le strutture esistenti e l’eccellenza della ricerca, rendendole sempre più sinergiche con il Servizio Sanitario Regionale.