9 ottobre 2019- 18:28 Sanità: Zaia, 'bene parole ministro su crisi personale e carenza fondo sanitario'

Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - “Mi complimento con il Ministro Speranza, che oggi ha indicato la costituzione dei team delle cure primarie come la direzione giusta da intraprendere per rafforzare la medicina territoriale. Lui oggi l’ha detto, il Veneto invece l’ha già fatto il 17 luglio scorso. Condividere le buone pratiche, è già una buona pratica. Così com’è buona pratica accogliere il grido di dolore delle Regioni con 53 mila medici in meno del necessario e ammettere che l’aumento del Fondo Sanitario Nazionale di 2 miliardi è insufficiente. Ricordo però al Ministro che bisogna far seguire i fatti agli annunci. Quindi, ora, metta al lavoro il suo Governo. Nessun vuole privatizzare la sanità pubblica, in Veneto abbiamo un tasso fra i più bassi di strutture accreditate, nessun ha o vuole abdicare: ma se non si interviene subito e con energia, il rischio di impoverire un grande patrimonio sanitario e sociale è concreto”. Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta l’intervento tenuto dal Ministro della Salute Roberto Speranza al congresso nazionale della Federazione dei Medici di Medicina Generale – Fimmg.“L’organizzazione in team dei medici di medicina generale che abbiamo definito in Veneto – aggiunge Zaia – prevede siano composti da almeno quattro medici, ognuno dei quali può incrementare il suo massimale fino a duemila assistiti, per un bacino di riferimento indicativo di ottomila assistiti. Abbiamo reso l’organizzazione più semplice e l’accesso delle persone alle cure più facile e immediato, facendoci carico, tramite le Ullss dei costi dei servizi infermieristici e amministrativi. Il nostro modello è a disposizione del Ministro e di ogni Regione desiderasse approfondirlo e applicarlo”.