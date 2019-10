9 ottobre 2019- 18:28 Sanità: Zaia, 'bene parole ministro su crisi personale e carenza fondo sanitario' (2)

(AdnKronos) - “Dell’intervento del Ministro – prosegue Zaia – condivido anche le preoccupazioni sull’insufficienza dell’aumento di due miliardi del Fondo Sanitario Nazionale. Una cifra assolutamente lontana dalle necessità reali, legate ai maggiori costi per le Regioni dei nuovi Lea, degli adeguamenti contrattuali, dei costanti aumenti dei prezzi sul mercato dei macchinari e dei presìdi sanitari in generale. A meno che non si vogliano tagliare i veri sprechi applicando immediatamente e con rigore i costi standard in tutta Italia”.“Da Speranza – aggiunge il Governatore del Veneto – parole condivisibili anche sul grido di dolore delle Regioni per la carenza di medici. Gli ricordo però che ha sul suo tavolo una proposta organica delle Regioni dal 26 settembre e che alcuni dei sedici punti in cui è articolata vanno attuati con la massima urgenza. E’ già passato troppo tempo”. Zaia conclude chiedendosi: “Mi auguro che il ministro traduca le parole in fatti. La gente chiede cure, non annunci”.