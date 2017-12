SANITà: ZAIA, COMPLIMENTI A CHIRURGIA VASCOLARE TREVISO, MODELLO PER GLI USA

11 dicembre 2017- 18:51

Venezia, 11 dic. (AdnKronos) - “Ancora una volta un ospedale veneto, questa volta il Cà Foncello di Treviso, sale alla ribalta per prestazioni di ‘eccellenza’ nell’ordinario: l’attività del reparto di chirurgia vascolare, presa a modello dall’ospedale di Engelwood nel New Jersey, per uno scambio di esperienze, è il miglior esempio di un sistema sanitario a misura di paziente, capace di coniugare ricerca e ottima assistenza”. Così il presidente della Regione veneto Luca Zaia si congratula con i medici e gli operatori dell’unità di Chirurgia vascolare dell'Ospedale Santa Maria di Ca' Foncello di Treviso e con il direttore generale dell’azienda sanitaria 2, Francesco Benazzi, per i risultati raggiunti che hanno destato l’attenzione del nosocomio statunitense per una collaborazione in materia di ricostruzione arteriosa degli arti inferiori.“L’interesse internazionale questa volta non è rivolto ad una clinica universitaria o ad un istituto di ricerca a carattere scientifico, di cui peraltro il Veneto non fa difetto – sottolinea Zaia – ma ad un reparto ospedaliero, nel quale la perizia, la volontà di ricerca e l’esperienza dei medici hanno portato a mettere a punto pratiche innovative per pazienti vittime di traumi complessi o con gravi patologie alle arterie degli arti inferiori. E’ ancora una volta l’ennesima conferma di una sanità di eccellenza, straordinaria nell’ordinario, da difendere e promuovere come modello”.