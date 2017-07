SANITà: ZAIA, CON ORGOGLIO SIAMO AL TOP DEL RAPPORTO DI CITTADINANZATTIVA

19 luglio 2017- 16:03

Venezia, 19 lug. (AdnKronos) - “Una promozione a pieni voti dell’integrazione socio sanitaria che costituisce una caratteristica unica della programmazione del Veneto e che proviene da una fonte al di sopra di ogni sospetto, mai disposta a fare sconti a chi sbaglia, come Cittadinanzattiva. Abbiamo ottimi motivi per esserne orgogliosi”. Con queste parole, il Presidente della Regione Luca Zaia commenta il Rapporto di Cittadinanzattiva sui servizi territoriali diffuso oggi, che assegna numeri record al Veneto per la presenza di servizi al cittadino sul territorio, con le punte dei centri diurni per l’Autismo (309 contro le 136 in Emilia Romagna), quelli per l’Alzheimer (109 fino all’una sola del Molise) e delle Residenze Sanitarie Assistenziali (ben 789 contro 605 del Piemonte e 319 della Toscana).“Si tratta di uno studio prezioso – aggiunge il Governatore del Veneto – perché ci dà l’esatta dimensione di ciò che si riesce a fare in settori tanto sensibili per le necessità delle persone e delle famiglie, e il Veneto sta in una dimensione di alto livello, nonostante non passi giorno che qualche catastrofista vada sui media a dire, con che coraggio non si sa, che va tutto male e che stiamo distruggendo l’assistenza. Consiglio a costore una lettura attenta di questo rapporto”.