SANITà: ZAIA, CON ORGOGLIO SIAMO AL TOP DEL RAPPORTO DI CITTADINANZATTIVA (2)

19 luglio 2017- 16:03

(AdnKronos) - “Non basta mai, perché i bisogni della gente aumentano in continuazione anche per l’allungamento dell’aspettativa di vita – fa notare il Presidente – ma fa molto piacere constatare come sia pagante una scelta programmatoria difficile, costosa e rischiosa come l’integrazione socio sanitaria che il Veneto attua da anni”.“Dispiace sinceramente – conclude il Governatore – dover notare come in altre Regioni la situazione sia molto difficile. Anche in questo caso, come in vari altri, siamo a disposizione per condividere con chiunque lo voglia le nostre buone pratiche, che si perpetuano nonostante i pesanti tagli arrivati da Roma negli ultimi anni proprio sulla sanità e il sociale”.