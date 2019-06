12 giugno 2019- 12:31 Sanità: Zaia, eccellenza del Veneto si vede anche dai servizi più innovativi' (2)

(AdnKronos) - Il premio eHealth4all, nasce nel 2013 all’interno del gruppo di lavoro sanità del ClubTi (Club Tecnologie dell’Informazione di Milano), associazione di dirigenti di informatica, cui partecipano professionisti esperti di sanità digitale, e viene attribuito nell’ambito delle tecnologie per la salute e il benessere. All’iniziativa hanno, inoltre, collaborato altre due associazioni del settore, Aused e Aica. L’obiettivo del premio è dimostrare che le tecnologie digitali aiutano a garantire la salute per tutti, dato che la crescita dei costi dei sistemi sanitari dovuta agli aspetti demografici pone interrogativi di sostenibilità. Il riconoscimento è stato consegnato alla Regione del Veneto nel corso del convegno “Prevenzione 4.0 – un salto di qualità. Applicazioni digitali per migliorare la prevenzione in sanità”, tenutosi a Milano e promosso da ClubTI Milano. Nell’occasione sono stati premiati i migliori progetti e soluzioni digitali made in Italy focalizzati sulla prevenzione. Tra le soluzioni selezionate, provenienti da tutta Italia, anche una sedia a rotelle iper-tecnologica che aiuterà le persone ad entrare nella vasca da bagno e a coricarsi, un bracciale che registra i movimenti dei malati di Parkinson e la loro risposta alle cure, un’app che certifica le vaccinazioni dei bambini per l’iscrizione a scuola, un sistema di sensori che viene in aiuto ai cardiopatici per evitare scompensi, una piattaforma web per monitorare i trapiantati di midollo.