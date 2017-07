SANITà: ZAIA, IN VENETO PRIVATO CONVENZIONATO DI ALTA QUALITà (2)

14 luglio 2017- 14:31

(AdnKronos) - “Voi – ha detto tra l’altro il Presidente ai presenti – fate parte a pieno titolo di quel grande network che è la sanità veneta, dove pubblico e privato non solo convivono positivamente, ma costituiscono un esempio di integrazione e di collaborazione verso lo stesso obbiettivo: la cura delle persone”.“Alcuni – ha aggiunto il Governatore – sostengono che il 12% costituito dalla sanità privata convenzionata rispetto al totale del Veneto sia poco. Non è vero: aldilà della percentuale, quello che per noi conta è la qualità, e la sanità privata veneta è al top. Ritengo sia una scelta opportuna favorire e sostenere la crescita di questa eccellenza prima di pensare ad ampliarne la percentuale”.