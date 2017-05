SANITà: ZAIA INAUGURA POLO MEDICO TURISTICO DI BIBIONE

15 maggio 2017- 14:24

Venezia, 15 mag. (AdnKronos) - E’ dedicato ai servizi sanitari da erogare ai residenti e a sei milioni di turisti l’anno che scelgono Bibione come meta di vacanza il nuovo Polo Medico Turistico della notissima località balneare veneta, inaugurato oggi dal Presidente della Regione Luca Zaia, alla presenza, tra gli altri, del Sindaco di San Michele al Tagliamento Pasqualino Codognotto, del Dg dell’Ulss 4 Veneto Orientale Carlo Bramezza, e del Vescovo di Concordia-Pordenone Giuseppe Pellegrini.La struttura, esistente dal 1993, è stata completamente rinnovata con un investimento di 721 mila euro, ed è pressochè unica in Italia per il suo genere: ospita infatti un moderno Punto di Primo Soccorso dotato di mezzi (ambulanze e moto mediche per districarsi nel caos dell’estate), personale medico e infermieristico attivo H24; il Servizio di Medicina Turistica; un Centro Dialisi capace di erogare oltre mille prestazioni nel breve arco della stagione estiva.Rivolgendo ai molti imprenditori turistici presenti il suo augurio per la stagione oramai imminente, il Presidente della Regione ha sottolineato prima di tutto che “la Regione sa bene quanto importante e richiesta sia la sicurezza della salute nel pacchetto dell’offerta di vacanze. Per questo – ha detto – abbiamo investito e continueremo a investire sulla sanità turistica e su quella dei litorali in particolare”.