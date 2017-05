SANITà: ZAIA INAUGURA POLO MEDICO TURISTICO DI BIBIONE (2)

15 maggio 2017- 14:24

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il Governatore ha invitato tutti gli operatori a inserire questi servizi sanitari in tutte le loro azioni di promozione e marketing, sia singolarmente che in forma associata, “perché l’assistenza sanitaria che riesce a dare il Veneto ai suoi turisti in tante parti acclamate del mondo nemmeno se la sognano. Qui siamo avanti di anni e dobbiamo farlo sapere a tutti, con ogni mezzo: web, social network, siti aziendali, di alberghi, di stabilimenti balneari, di chiunque offra accoglienza al turista.”.“La nostra sfida – ha raccomandato il Presidente – deve essere sulla qualità, sulla certificazione ambientale ed enogastronomica, sulla sicurezza a cominciare della sanità. Non dobbiamo però fermarci a dormire sugli allori, perché oggi esiste una evidente crisi delle destinazioni del nordafrica, ma prima o poi la concorrenza della Tunisia, solo per fare un esempio, tornerà e la batteremo sul piano della qualità e della sicurezza”.Nel 2016, il Punto di primo Soccorso di Bibione ha trattato in emergenza-urgenza ben 5.825 casi, pressochè tutti concentrati nel periodo estivo. Questo comporta anche una straordinaria capacità organizzativa, in grado di estendersi e contrarsi in fretta per essere sempre al massimo dell’efficienza e seconda dell’andamento dell’onda dei flussi.