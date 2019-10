8 ottobre 2019- 18:01 Sanità: Zaia, 'sentenza Consiglio di Stato su test medicina, ennesimo pasticcio' (2)

(AdnKronos) - “Questa vicenda è la dimostrazione di quello che insisto col sostenere ormai da tempo – prosegue il Governatore -. Non ha alcun senso selezionare ragazzi con i test d’ammissione. Una prova mirata alla conoscenza di nozioni generali non può individuare un valido sanitario alla conclusione delle superiori; è giusto lasciare l’opportunità di frequentare il corso di studi a tutti i giovani che aspirano a questa professione. I veri medici, infatti, si selezionano sul campo. La necessità di medici nelle nostre corsie è una priorità che certamente non è risolta dal numero chiuso”.