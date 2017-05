SANOVA: FATTURATO 2016-17 +16%

Zurigo, 16 mag. (AdnKronos/Ats) - Sensibile crescita nell'esercizio 2016-2017 per Sanova, il gruppo svizzero che opera nel settore della fabbricazione di apparecchi acustici. Sanova, infatti, ha registrato un fatturato pari a 2,4 miliardi di franchi svizzeri (circa 2,19 mld di euro), in crescita del 16% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. L'incremento è dovuto in gran parte all'acquisizione della società olandese AudioNova. L'utile netto di Sanova è salito a 356 milioni di franchi svizzeri, circa 325,3 mln di euro, (+3%), mentre il risultato operativo Ebita ha raggiunto 463 mln, circa 423 mln di euro, (+8%). Nell'esercizio 2017/2018 i vertici del gruppo elvetico si aspettano una progressione dei proventi del 10-12% e un incremento dell'Ebita del 10-14% in valute locali.