SANREMO: BAUDO, PENSO OTTIME COSE DI DIREZIONE ARTISTICA DI CLAUDIO BAGLIONI

24 gennaio 2018- 18:50

Milano, 24 gen. (AdnKronos) - Della direzione artistica di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo "penso ottime cose”. Lo dice Pippo Baudo a margine del premio alla carriera conferitogli dall’università E-campus a Milano.“È un mio amico l’ho conosciuto quando era un dilettante. L’ho presentato a Ostia a una gara di dilettanti dove arrivò secondo. Poi ho assistito alla sua grande esplosione artistica. È un compositore sensibile, un autore molto elevato ed è in grado di fare un bel festival” continua Baudo, che consiglia a Baglioni “di non pensare di avere tra le mani 30 canzoni bellissime perché è impossibile, ne bastano tre o quattro per fare un grande festival. E poi di non avere paura. Un po’ di paura viene sempre, i primi tre minuti sono tremendi. Superati quelli poi è tutto in discesa", dice il presentatore.