6 febbraio 2019- 10:21 Sanremo, cala lo share

Sanremo, 6 feb. (AdnKronos) - Esordio in calo per il Baglioni bis. La prima serata di Sanremo 2019 è stata seguita in media da 10.086.000 telespettatori con il 49,5% di share. Lo scorso anno la media della prima serata della kermesse era stata di 11.603.000 telespettatori e del 52,1% di share.