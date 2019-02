7 febbraio 2019- 11:11 Sanremo: Faraone (Pd), 'spot rdc fatto vergognoso, esposto in Agcom'

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "È semplicemente vergognoso ciò che è accaduto nel corso del Festival di Sanremo, usato per la propaganda del governo a dispetto delle rassicurazioni dei vertici Rai. La messa in onda di uno spot dedicato al reddito di cittadinanza lascia sinceramente sconcertati. Presenterò un esposto all'Ag Com per sapere chi lo abbia commissionato e chi sia stato a realizzarlo". Lo annuncia David Faraone, capogruppo Pd in commissione Vigilanza."La richiesta è arrivata direttamente da Palazzo Chigi o da chi altro? Chi ne ha autorizzato la messa in onda? Bisogna fare chiarezza - rimarca l'esponente dem - L'aspetto ancora più grave di questa assurda vicenda è poi il carattere assolutamente ingannevole dello spot in questione. Sono presenti, infatti, requisiti del tutto aleatori e vaghi rispetto alle reali modalità di erogazione del cosiddetto reddito di cittadinanza. Così si illudono le persone approfittando di uno degli spazi di maggior visibilità offerti dal servizio pubblico. Pubblicità ingannevole fatta a spese dei contribuenti in barba ad ogni regola. Il servizio pubblico è diventato la tv privata del governo, asservito e pronto a rispondere ai voleri degli occupanti giallo-verdi", conclude.