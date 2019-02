10 febbraio 2019- 11:38 Sanremo: Farone, 'parole Maglie su Mahmood gravi e offensive'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Dopo gli attacchi al capo dello stato l’ex giornalista Mariagiovanna Maglie, che la Lega di Salvini e Foa vorrebbe imporre agli italiani nello spazio quotidiano che fu di Enzo Biagi , adesso su Twitter se la prende anche con il vincitore di Sanremo Mahmood utilizzando espressioni offensive e razziste come 'meticiatto'. Davvero l’ansia di occupare poltrone della nuova compagine di governo non trova nulla di meglio ? Davvero lei avrà una striscia quotidiana ? Il servizio pubblico non può cadere così in basso: facciamo appello al Consiglio di amministrazione della Rai perché eviti questa pagina vergognosa al nostro paese”. Lo dichiara Davide Faraone, capogruppo Pd in Vigilanza Rai.