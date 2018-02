SANREMO, IL BIANCO OIKOS NEL FESTIVAL IN BIANCO

6 febbraio 2018- 19:47

Sanremo, 6 feb. (AdnKronos) - Nel Sanremo 'in bianco' della scenografia di Emanuela Trixie Zitkowsky arriva anche il bianco Oikos. La pittura ecologica, realizzata senza formaldeide e vincitrice del Premio Confindustria 2017 per la sua componente innovativa, è infatti protagonista dello spot “White. Il Bianco Oikos, la pittura ecologica che arreda” che verrà trasmesso anche durante il Festival di Sanremo. Sarà il momento di massima visibilità e risonanza della campagna televisiva nazionale, che sta portando nelle case di tutti gli Italiani la pittura ecologica “White il Bianco” che “fa respirare aria sana… meglio che in collina”. Lo spot avrà ben tre passaggi durante il festival: oltre alla prima serata, sarà in onda giovedì 8 febbraio, alle ore 22.45, e nella finale di sabato, alle 23.40. "La scelta è ricaduta su Sanremo perché Sanremo entra nelle case degli italiani proprio come la nostra pittura", ha spiegato all'Adnkronos il presidente Oikos, Claudio Balestri, che aveva già portato l'innovativa pittura al centro dell’attenzione dei media (web, TV, radio, carta stampata) nel 2017, con l’evento del Fuorisalone 2017 'White In The City'. "White. Il Bianco Oikos, la pittura ecologica che arreda la casa è lo slogan che caratterizza lo spot - ha aggiunto Balestri - in cui una giovane coppia alle prese con una scelta estetica e di arredo, interpreta un tipico momento di vita familiare e domestica". Lo spot racchiude 3 temi centrali: il colore bianco come scelta cromatica; il Bianco Oikos come proposta innovativa con ben 187 tipi di bianco per arredare le pareti della casa; la natura ecologica della pittura Oikos che è priva di formaldeide. "Finalmente - ha sottolineato Balestri - si potrà respirare aria sana in casa senza elementi tossici". "Il Bianco Oikos - ha spiegato Vicky Siriopoulou, color designer e direttrice dell'area Ricerca e Sviluppo di Oikos - è il frutto di anni di ricerca e sviluppo e dell’impegno di un team che ha lavorato alacremente collaborando con i migliori architetti del mondo per realizzare un prodotto unico". Un prodotto che ha già ricevuto il Premio Confindustria 2017 per la sua componente innovativa, a conferma dei forti valori racchiusi nel progetto. “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che gratifica i tanti sforzi – ha detto Balestri – ma siamo anche onorati di vedere il colore bianco protagonista nella più importante manifestazione musicale e canora in Italia, con la speranza che nelle case degli italiani da oggi in poi entri anche la nostra pittura ecologica White". “Le pitture Oikos sono le prime al mondo ad essere senza formaldeide, senza sostanze nocive, per respirare aria sana in casa come in collina: Abbiamo scelto un palcoscenico internazionale dedicato alla canzone, come il Festival di Sanremo, un evento che entra in tutte le case, per comunicare che potremo pitturare, verniciare e decorare ogni ambiente senza timori di creare danni alla nostra salute. Un messaggio utile a far conoscere una grande opportunità non solo per la salute, ma anche per poter arredare e dare valore alle pareti degli ambienti interni", ha proseguito Balestri."Sono emozionato, felice, soddisfatto, orgoglioso - ha detto il presidente Oikos che per l'esordio del suo spot nel festival è arrivato a Sanremo - di questo grande risultato. Per questo abbiamo condiviso che era giusto fare un ulteriore sforzo, andare sui media e portare questo messaggio: oggi è possibile 'arredare' le pareti e respirare aria sana, noi siamo i primi e spero che altri imprenditori seguano questa strada. Abbiamo creato un 'ecosistema' unendo tre elementi di base per l’architettura - Pittura, Materia, Ecologia - e ora desideriamo entrare in tutte le case degli italiani, vogliamo garantire benessere nei luoghi in cui viviamo". Il progetto "è molto ambizioso: stiamo creando un Network di 1.000 White Point - ha aggiunto Blaestri - con elementi espositivi ed iniziative di marketing territoriale per essere più vicini ai consumatori. Una rete di rivenditori, di applicatori, di progettisti che troveranno spazio e visibilità sul sito dedicato www.biancoikos.com e su tutti i social per creare una vera e propria comunità di consumatori ed addetti ai lavori che desiderano vivere e far vivere nel benessere".