10 febbraio 2019- 14:38 Sanremo: Meloni, 'non ha senso televoto se poi decidono soliti noti'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Complimenti ad Alessandro Mahmood per il successo. Però mi chiedo che senso abbia far votare (a pagamento) il pubblico se poi la giuria dei soliti noti decide di testa sua di far vincere chi sarebbe arrivato terzo con solo il 14% delle preferenze. Una presa in giro". Lo ha scritto su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.