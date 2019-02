8 febbraio 2019- 19:37 Sanremo: Paragone, 'spot rdc informativi a differenza di quelli occulti'

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - “Siamo arrivati al paradosso: le opposizioni si lamentano per la diffusione di spot informativi del governo su come ottenere il reddito di cittadinanza -giusto per ricordarlo, gli spot della presidenza del Consiglio non sono stati inventati da noi- ma stanno in silenzio su quelli occulti di Salzano sulle tournée dei suoi artisti”. Così in una nota il senatore Gianluigi Paragone, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Vigilanza Rai, richiamando il presunto conflitto di interessi del manager di Claudio Baglioni sollevato nei giorni scorsi dallo stesso esponente grillino. “Informare i cittadini - prosegue - su come ottenere il reddito di cittadinanza è un dovere del governo ed è un bene che venga fatto anche in momenti in cui molte persone sono davanti alla tv. Guai a non informare su un’opportunità così importante, anzi più informazioni si danno ai cittadini è meglio è. Spiace che non tutti lo capiscano e preferiscano fare polemiche inutili davanti a una cosa così importante per gli italiani”.