8 febbraio 2019- 19:20 Sanremo: Ruggieri (Fi), 'M5S non era per fuori partiti da Rai?'

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - “Giusto e doveroso il richiamo del presidente della Vigilanza Rai Alberto Barachini: viale Mazzini utilizzi spazi di grande ascolto come Sanremo per incassare denaro dagli spot commerciali e dunque per meglio difendere le proprie produzioni e posti di lavoro, anziché per fare propaganda a provvedimenti del governo che devono ancora arrivare in Parlamento per essere convertiti in legge e che sono dunque, per definizione, provvisori”. A dirlo, in una nota, Andrea Ruggieri, membro della Commissione di Vigilanza Rai. “Perché il senatore grillino Primo Di Nicola si agita per una dovuta e trasparente interlocuzione, quella sì istituzionale, tra presidenza di Vigilanza e azienda Rai? I grillini non erano quelli del 'fuori i partiti dalla Rai? E perché - chiede ancora Ruggieri - censurare un’eventuale dismissione dei panni istituzionali da parte di Barachini? Non è la scusa con cui giustificano Di Maio per essere andato a farsi i selfie con uno dei leader degli sfasciavetrine francesi che inneggia alla guerra civile?”, conclude l'esponente di Fi.