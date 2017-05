SANTANCHè AGGREDITA ALLA STAZIONE TERMINI

31 maggio 2017- 21:55

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - La deputata di Forza Italia, Daniela Santanchè "è stata oggetto di un lancio di alcune pietre". A darne notizia è con una nota la trasmissione di Retequattro 'Dalla vostra parte'. L'onorevole si trovava", infatti, "in diretta dalla stazione Termini di Roma" per il programma "quando è stata aggredita". "Una persona è stata subito fermata da alcuni agenti della Polizia presenti in zona'' conclude la nota.