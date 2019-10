30 ottobre 2019- 15:48 Saras: utile 9 mesi -57%, posizione finanziaria netta positiva a fine anno

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Saras ha chiuso i primi nove mesi dell’esercizio dell'anno con ricavi pari a 7,106 miliardi di euro, in calo rispetto ai 8,961 mld realizzati nei primi nove mesi dello scorso esercizio. L'ebitda reported di gruppo nei primi 9 mesi del 2019 è stato pari a 305,8 milioni di euro, in calo rispetto ai 448 milioni dei primi nove mesi dell’esercizio 2018. Il risultato netto reported di gruppo è stato pari a 66,8 mln, in calo del 57% rispetto ai 154,1 milioni di euro conseguiti nei primi nove mesi dell’esercizio 2018. Lo rende noto Saras dopo che il Cda che si è riunito oggi sotto la presidenza di Massimo Moratti ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2019.Gli investimenti nei primi nove mesi del 2019 sono stati pari a 250,3 milioni di Euro e principalmente dedicati al segmento Raffinazione (206,6 milioni di Euro). Di questi 70 milioni si riferiscono alla capitalizzazione di costi, prevalentemente legati al sopra citato turnaround pluriennale. La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2019, ante effetti dell’applicazione dell’Ifrs 16, è risultata positiva per 28,6 milioni di Euro, rispetto alla posizione positiva per 46,0 milioni di Euro riportata al 31 dicembre 2018. La generazione di cassa proveniente dalla gestione operativa è stata assorbita dagli investimenti effettuati nel periodo, dal pagamento delle imposte e dalla corresponsione del dividendo a maggio.La Posizione Finanziaria Netta a fine anno, precisa il gruppo Saras, "è attesa confermarsi positiva".