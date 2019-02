25 febbraio 2019- 12:00 Sardegna: Conte, 'non ci saranno conseguenze sul governo'

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - Sul voto in Sardegna "attendo prima di conoscere i risultati definitivi, in ogni caso non dobbiamo enfatizzare i risultati" di un voto regionale "che offrirà spunti e argomenti di valutazione al dibattito politico nazionale, ma che non enfatizzerei. Sicuramente non ritengo che da esiti potrà derivare una qualche conseguenza sul governo nazionale". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un punto stampa da Sharm el-Sheikh dove è in corso un vertice tra l’Unione europea e la Lega degli Stati arabi.